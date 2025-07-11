Жители Молдавии вышли на митинг против сноса памятника советским воинам

По словам гражданского активиста Ивана Стамова, это не просто снос памятника, а попытка стереть память о подвиге тех, кто сражался за освобождение Молдавии в 1940 и 1944 годах. «Недопустимо приравнивать советский строй к фашизму, как это делают сегодня представители власти и сторонники (правящей) партии “Действие и солидарность”. Мы обязаны защищать историческую правду и память о героях», — подчеркнул активист.