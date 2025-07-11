«Министерство здравоохранения предложило расширить больницу в Кагуле за счет территории памятника советским воинам — танка Т-34, установленного в 1975 году. Это вызвало возмущение жителей, которые вышли на протест с плакатами: “Не трогайте нашу память”, “Кагул не забывает героев”, “Т-34 — символ победы”. Противники считают недопустимым приравнивать советский строй к фашизму», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ресурса.
По словам гражданского активиста Ивана Стамова, это не просто снос памятника, а попытка стереть память о подвиге тех, кто сражался за освобождение Молдавии в 1940 и 1944 годах. «Недопустимо приравнивать советский строй к фашизму, как это делают сегодня представители власти и сторонники (правящей) партии “Действие и солидарность”. Мы обязаны защищать историческую правду и память о героях», — подчеркнул активист.
За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство Молдавии приняло решение отмечать 9 мая как День Европы вместо Дня Победы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты.
После прихода в Молдавии к власти партии «Действие и солидарность» (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика «беспамятства», направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.