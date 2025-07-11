Россия закроет консульство Польши

Польша резко сократила выдачу виз через генконсульство: подать заявление в нем могли только супруги и дети граждан ЕС, а также родные тех, у кого есть «Карта поляка» (документ, подтверждающий принадлежность иностранца к польскому народу). Кроме того, визы выдавались по гуманитарным соображениям. Туристические визы россиянам Польша не выдает. Въезд с целью туризма невозможен даже при наличии шенгенской визы.