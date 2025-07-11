Politico рассказало об утрате DOGE позиций и роли после ухода Маска

DOGE — временный федеральный орган США, созданный в январе 2025 года по указу президента Дональда Трампа. Его куратором был миллиардер и близкий соратник Трампа Илон Маск. Задача DOGE — сокращение государственных расходов и реструктуризация федеральных агентств. В команду DOGE первоначально входили более 50 человек, примерно треть из которых раньше работала с Маском в Tesla, SpaceX и других его компаниях. После ухода Маска с госслужбы в конце мая департамент стал постепенно сокращать активность. Отношения Трампа и Маска ухудшились.