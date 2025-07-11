В Молдавии назвали четыре года правления ПДС потерей суверенитета

Досрочные парламентские выборы в Молдавии состоялись 11 июля 2021 года. По их результатам, ПДС получила 63 мандата из 101 возможного.
«ПДС — это потеря суверенитета, замаскированный авторитаризм и подчинение иностранным интересам. Четыре года правления ПДС равняются четырем годам деградации, страха и контроля», — написал Боля в своем Telegram-канале.
По его словам, правосудие было политически подавлено, независимая пресса задушена, государственные учреждения превратились в филиалы правящей партии, демократия стала фикцией: выборы фальсифицируются, провластные СМИ манипулируют, фабрикуются политические дела, неудобным оппонентам запрещаются поездки. Депутат также отметил, что сотни тысяч людей покинули страну за эти четыре года, уровень жизни упал, а инфляция «взлетела до небес».
«Сегодня исполняется ровно 4 года с тех пор, как Республика Молдова была полностью захвачена режимом ПДС. Это не годовщина, а момент политического траура. В 2021 году, под предлогом “перезагрузки государства” и хорошо упакованными лозунгами о “борьбе с коррупцией” и “европейской интеграции”, фактически начался самый опасный этап в новейшей истории Молдовы», — подчеркнул он.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.