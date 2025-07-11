Устойчивое развитие Афганистана — в фокусе внимания и поддержки Узбекистана

ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провел переговоры с Чрезвычайным и Полномочным Послом Афганистана в Узбекистане Абдулом Гаффаром Терави. Об этом глава узбекского МИД написал в своем Telegram-канале.