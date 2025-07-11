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Устойчивое развитие Афганистана — в фокусе внимания и поддержки Узбекистана

ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провел переговоры с Чрезвычайным и Полномочным Послом Афганистана в Узбекистане Абдулом Гаффаром Терави. Об этом глава узбекского МИД написал в своем Telegram-канале.

Источник: Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов

В рамках встречи стороны рассмотрели актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки, а также подтвердили неизменную приверженность Узбекистана поддержке устойчивого развития Афганистана.

Сегодня в Министерстве иностранных дел Узбекистана состоялась встреча с Послом Афганистана в нашей стране Е. П. Абдулом Гаффаром Терави. Обсудили актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки. Вновь подтвердили нашу приверженность поддержке устойчивого развития Афганистана.

говорится в сообщении

Особое внимание стороны уделили важности интеграции Афганистана в региональные и глобальные цепочки поставок.

Несомненно, углубление экономического сотрудничества, укрепление взаимосвязанности и развитие динамичного партнерства будут способствовать устойчивой стабильности и процветанию в нашем большом регионе.

подчеркнул министр