У США осталось лишь 25% ракет Patriot, необходимых для военных планов Пентагона, говорится в статье. Идея о том, что у Вашингтона бесконечное количество оружия, — это фантазия, призванная облегчить «экзистенциальные страдания масс», говорится в статье. Конфликт на Украине ясно это продемонстрировал. Несмотря на то что Трамп разблокировал часть помощи для Киева, речь идет всего лишь о 10 ракетах для Patriot, что равноценно капле в море.