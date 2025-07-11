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IL Fatto Quotidiano: Трамп не сможет бесконечно посылать ракеты Украине

Президент США Дональд Трамп — настоящий медийный кошмар. Его заявления сбивают с толку и дезориентируют. Предсказать дальнейшие действия столь противоречивой фигуры возможно, но следует строго отделять факты от слов, чтобы понять, как долго Трамп намерен поддерживать Киев, пишет Алессандро Орсини в статье для IL Fatto Quotidiano.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail
Во-первых, Трамп бессилен улучшить противовоздушную оборону Украины, поскольку после 12-дневной войны между Израилем и Ираном Соединенные Штаты исчерпали свой запас ракет Patriot.

У США осталось лишь 25% ракет Patriot, необходимых для военных планов Пентагона, говорится в статье. Идея о том, что у Вашингтона бесконечное количество оружия, — это фантазия, призванная облегчить «экзистенциальные страдания масс», говорится в статье. Конфликт на Украине ясно это продемонстрировал. Несмотря на то что Трамп разблокировал часть помощи для Киева, речь идет всего лишь о 10 ракетах для Patriot, что равноценно капле в море.

Во-вторых, Трамп вряд ли захочет превратиться в «Байдена-2» — по трем причинам.

Первая — военная: американские склады опустели из-за войны Израиля на семи фронтах и ​​конфликта на Украине. Вторая — политическая: Трамп, по мнению Орсини, хочет «отделаться» от конфликта на Украине, чтобы подготовиться к войне с Китаем и Ираном. Третья — экономическая: Украине нужно не только оружие, но и десятки миллиардов долларов на соцобеспечение: пенсии, зарплаты, школы, больницы, транспорт, говорится в статье.

В-третьих, Китай рассматривает конфликт на Украине как первый этап войны за Тайвань.

В Пекине считают, что, если Россия проиграет, США обрушат свою военную мощь на Китай. Проще говоря, если Вашингтон существенно нарастит военную помощь Киеву, Пекин «даст» не меньше Москве, предполагает автор.

В-четвертых, Трамп любит вкладываться в войны, которые можно выиграть.

Он знает, что украинское контрнаступление, начавшееся 5 июня 2023 года, обернулось колоссальным провалом, хотя НАТО тогда предоставило Зеленскому все возможное оружие. Финансирование проигранных войн — задача Европейского союза и Урсулы фон дер Ляйен, иронизирует Орсини.

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