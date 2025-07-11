У США осталось лишь 25% ракет Patriot, необходимых для военных планов Пентагона, говорится в статье. Идея о том, что у Вашингтона бесконечное количество оружия, — это фантазия, призванная облегчить «экзистенциальные страдания масс», говорится в статье. Конфликт на Украине ясно это продемонстрировал. Несмотря на то что Трамп разблокировал часть помощи для Киева, речь идет всего лишь о 10 ракетах для Patriot, что равноценно капле в море.
Первая — военная: американские склады опустели из-за войны Израиля на семи фронтах и конфликта на Украине. Вторая — политическая: Трамп, по мнению Орсини, хочет «отделаться» от конфликта на Украине, чтобы подготовиться к войне с Китаем и Ираном. Третья — экономическая: Украине нужно не только оружие, но и десятки миллиардов долларов на соцобеспечение: пенсии, зарплаты, школы, больницы, транспорт, говорится в статье.
В Пекине считают, что, если Россия проиграет, США обрушат свою военную мощь на Китай. Проще говоря, если Вашингтон существенно нарастит военную помощь Киеву, Пекин «даст» не меньше Москве, предполагает автор.
Он знает, что украинское контрнаступление, начавшееся 5 июня 2023 года, обернулось колоссальным провалом, хотя НАТО тогда предоставило Зеленскому все возможное оружие. Финансирование проигранных войн — задача Европейского союза и Урсулы фон дер Ляйен, иронизирует Орсини.