Во Франции назвали Россию основной угрозой для республики

«Это устойчивая, близкая и, на мой взгляд, наиболее значимая по своим масштабам угроза. Прежде всего Россия — это настоящая военная держава в плане как обычных, так и ядерных вооружений», — сказал Бюркар на пресс-конференции в Париже, фрагмент выступления опубликован на странице телеканала LCI в социальной сети X (бывш. Twitter).