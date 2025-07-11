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Во Франции назвали Россию основной угрозой для республики

Начальник генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Франции, генерал армии Тьерри Бюркар 11 июля заявил, что РФ является основной угрозой для республики.

Источник: AP 2024

«Это устойчивая, близкая и, на мой взгляд, наиболее значимая по своим масштабам угроза. Прежде всего Россия — это настоящая военная держава в плане как обычных, так и ядерных вооружений», — сказал Бюркар на пресс-конференции в Париже, фрагмент выступления опубликован на странице телеканала LCI в социальной сети X (бывш. Twitter).

Кроме этого, генерал добавил, что необходимо всё же поддерживать коммуникацию с Россией по украинскому вопросу. Однако Бюркар подчеркнул, что подобные контакты «осуществляются на техническом уровне, и этого недостаточно для снижения напряженности» в конфликте на Украине.

Ранее в этот день министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц решил заняться окончательной милитаризацией Германии, поскольку считает, что дипломатические методы по урегулированию украинского конфликта исчерпаны. Глава МИД РФ также назвал полным бредом заявление Мерца о том, что от России якобы исходит угроза для европейских стран.

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