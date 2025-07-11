В Чувашии похоронили командира 155-й бригады морпехов Ильина

В результате удара ВСУ в Курской области 2 июля вместе с главкомом ВМФ России Михаилом Гудковым погиб командир 155-й бригады морской пехоты Сергей Ильин. Его похоронили в Чувашии с воинскими почестями. В ходе атаки ВСУ в Курской области, произошедшей 2 июля, могли погибнуть около 10 человек, в том числе высокопоставленные военные. Что известно о Сергее Ильине, морпехах из его бригады и ударе, в результате которого он погиб, — в материале «Газеты.Ru».