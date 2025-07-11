Россия велела Польше закрыть генконсульство в Калининграде

В документе сообщается, что в ответ на решение Польши с 30 июня 2025 года прекратить деятельность генерального консульства России в Кракове, Россия с 29 августа 2025 года отзывает разрешение на работу польского Генконсульства в Калининграде.
В российском внешнеполитическом ведомстве объяснили этот шаг как реакцию на несправедливые и враждебные действия Польши, выразившиеся в сокращении российского консульского присутствия на её территории на необоснованных основаниях.
В МИД подчеркнули, что любые недружественные действия в отношении России будут иметь соответствующий ответ и последствия.