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Россия велела Польше закрыть генконсульство в Калининграде

11 июля в министерстве иностранных дел России прошла встреча с временным поверенным в делах Польши, которому была вручена официальная нота.

В документе сообщается, что в ответ на решение Польши с 30 июня 2025 года прекратить деятельность генерального консульства России в Кракове, Россия с 29 августа 2025 года отзывает разрешение на работу польского Генконсульства в Калининграде.

В российском внешнеполитическом ведомстве объяснили этот шаг как реакцию на несправедливые и враждебные действия Польши, выразившиеся в сокращении российского консульского присутствия на её территории на необоснованных основаниях.

В МИД подчеркнули, что любые недружественные действия в отношении России будут иметь соответствующий ответ и последствия.