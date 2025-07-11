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Володин обсудил с губернатором Калининградской области развитие региона

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных, на ней обсуждались законодательные инициативы и вопросы социально-экономического развития региона, сообщает пресс-служба Госдумы.

Источник: РИА "Новости"

«Председатель Государственной думы Вячеслав Володин провел встречу с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных. Обсуждались законодательные инициативы и вопросы социально-экономического развития региона», — говорится в сообщении.

Володин подчеркнул, что Калининградская область требует дополнительного внимания.

«Нужно делать все для того, чтобы регион динамично развивался», — сказал он.

По словам председателя Госдумы, такой позиции придерживаются все политические фракции вне зависимости от их программ.

Володин отметил, что депутаты готовы совместно с региональными властями работать над решениями, которые позволят развивать транспортную инфраструктуру, логистику и сельское хозяйство в Калининградской области.

«На контроле вопросы транспортного сообщения, учитывая, что тема важна для жителей нашей страны. Что касается сельского хозяйства — поступают законодательные предложения, постараемся рассмотреть их с тем, чтобы и этот вопрос эффективно решался в регионе», — добавил он.

Беспрозванных поблагодарил председателя Госдумы за поддержку и внимание депутатов к региону.

«Хотел бы вас поблагодарить за особое внимание к Калининградской области. Действительно очень быстро все решения доходят до законов», — сказал губернатор Калининградской области.

Володин подчеркнул, что депутаты со своей стороны будут помогать и делать все для того, чтобы создавались условия для развития Калининградской области.

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