Володин обсудил с губернатором Калининградской области развитие региона

«Председатель Государственной думы Вячеслав Володин провел встречу с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных. Обсуждались законодательные инициативы и вопросы социально-экономического развития региона», — говорится в сообщении.
Володин подчеркнул, что Калининградская область требует дополнительного внимания.
«Нужно делать все для того, чтобы регион динамично развивался», — сказал он.
По словам председателя Госдумы, такой позиции придерживаются все политические фракции вне зависимости от их программ.
Володин отметил, что депутаты готовы совместно с региональными властями работать над решениями, которые позволят развивать транспортную инфраструктуру, логистику и сельское хозяйство в Калининградской области.
«На контроле вопросы транспортного сообщения, учитывая, что тема важна для жителей нашей страны. Что касается сельского хозяйства — поступают законодательные предложения, постараемся рассмотреть их с тем, чтобы и этот вопрос эффективно решался в регионе», — добавил он.
Беспрозванных поблагодарил председателя Госдумы за поддержку и внимание депутатов к региону.
«Хотел бы вас поблагодарить за особое внимание к Калининградской области. Действительно очень быстро все решения доходят до законов», — сказал губернатор Калининградской области.
Володин подчеркнул, что депутаты со своей стороны будут помогать и делать все для того, чтобы создавались условия для развития Калининградской области.