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Беглов вручил награду «За заслуги перед Отечеством» актрисе Алисе Фрейндлих

Она стала одной из немногих полных кавалеров этого ордена.

Источник: Пресс-служба Смольного

По поручению президента Владимира Путина губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 11 июля 2025 года вручил Алисе Фрейндлих Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Народная артистка СССР и Почетный гражданин Петербурга стала одной из немногих полных кавалеров этой награды. Церемония прошла на набережной Фонтанки в стенах прославленного Большого драматического театра (БДТ) в присутствии коллег, родных и оркестра Ленинградского военного округа.

«От имени ленинградцев-петербуржцев хочу сказать, что мы Вас любим, мы Вами гордимся. Ваша доброта, интеллигентность, гостеприимство — воплощение ленинградского характера», — подчеркнул Александр Беглов.

Фрейндлих поблагодарила всех, кто был рядом — «Вся моя жизнь принадлежит театру. Я служила ему верой и правдой и всегда была счастлива этому служению. Благодарю вас всех за то, что вы здесь — в этом моя главная заслуга перед Отечеством. Здесь моя дочь, мои внуки и мои правнуки. Вот это, пожалуй, заслуга всерьез. А все остальное сплошная радость», — сказала в ответном слове Алиса Фрейндлих.

Губернатор также отметил вклад актрисы в культуру и подчеркнул, что ее героини стали по-настоящему народными. Беглов добавил, что рад возможности еще раз сказать Фрейндлих «спасибо» за ее труд и пожелал ей новых творческих успехов на сцене БДТ.

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