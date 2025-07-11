Беглов вручил награду «За заслуги перед Отечеством» актрисе Алисе Фрейндлих

Фрейндлих поблагодарила всех, кто был рядом — «Вся моя жизнь принадлежит театру. Я служила ему верой и правдой и всегда была счастлива этому служению. Благодарю вас всех за то, что вы здесь — в этом моя главная заслуга перед Отечеством. Здесь моя дочь, мои внуки и мои правнуки. Вот это, пожалуй, заслуга всерьез. А все остальное сплошная радость», — сказала в ответном слове Алиса Фрейндлих.