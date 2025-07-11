Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генсек ООН обсудил с постпредом Беларуси урегулирование украинского конфликта

МИД сказал о встрече Генсека ООН с представителем Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Генсек ООН обсудил с постпредом Беларуси урегулирование украинского конфликта. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.

В сообщении говорится, что в четверг, 10 июля, в штаб-квартире ООН прошла встреча постоянного представителя Беларуси при Организации Объединенных Наций Валентина Рыбакова с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

В МИД обратили внимание, что во время встречи Рыбаков и Гутерриш обсудили вопросы региональной безопасности, включая усилия белорусской стороны по мирному урегулированию украинского конфликта. Также обсуждалось взаимодействие Беларуси с ООН.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к белорусам, россиянам и украинцам в Витебске.

Ранее Генштаб выступил с заявлением об учениях Беларуси и России «Запад-2025».

Также мы писали, что Арина Соболенко поражена неуважительным поведением американки Анисимовой во время их матча на Уимблдоне: «Не хочешь извиниться?».

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше