Генсек ООН обсудил с постпредом Беларуси урегулирование украинского конфликта. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.
В сообщении говорится, что в четверг, 10 июля, в штаб-квартире ООН прошла встреча постоянного представителя Беларуси при Организации Объединенных Наций Валентина Рыбакова с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
В МИД обратили внимание, что во время встречи Рыбаков и Гутерриш обсудили вопросы региональной безопасности, включая усилия белорусской стороны по мирному урегулированию украинского конфликта. Также обсуждалось взаимодействие Беларуси с ООН.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к белорусам, россиянам и украинцам в Витебске.
Ранее Генштаб выступил с заявлением об учениях Беларуси и России «Запад-2025».
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