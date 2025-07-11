Рубио оценил шансы встречи Трампа и Си Цзиньпина как высокие

«Оба лидера хотят этой встречи. Я уверен, что мы договоримся о дате, приемлемой для обеих сторон», — цитирует «Интерфакс» Марко Рубио.
Госсекретарь США назвал встречу с Ван И позитивной и конструктивной. При этом он отметил, что предстоит еще много работы по улучшению отношений Вашингтона и Пекина, подчеркнув, что для этого достаточно возможностей.
Китайский министр иностранных дел, со своей стороны, выразил надежду что США будет выстраивать отношения с Пекином рационально и прагматично «с целью мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества». Об этом пишет Global Times, ссылаясь на заявление внешнеполитического ведомства Китая.
В пятницу госсекретарь США завершил свою первую поездку в Азию, главной задачей которой было показать, что США — надежный союзник, несмотря на угрозу введения Трампом с 1 августа новых тарифов на товары из азиатских стран.