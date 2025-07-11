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В ЕЭК обсудили перспективы беспилотных авиационных систем в гражданской авиации

АЛМАТЫ, 11 июл — Sputnik. Состояние и перспективы эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС) в гражданских целях, безопасность при эксплуатации БПЛА обсудили участники круглого стола «Беспилотные авиационные системы в гражданской авиации: перспективы, вызовы и регулирование», сообщили в пресс-службе ЕЭК.

Источник: Пресс-служба аэропорта Нурсултан Назарбаев

В условиях глобальной цифровизации и спроса на эффективные логистические решения беспилотные технологии предлагают новые возможности для повышения безопасности, снижения затрат и расширения функциональности транспорта.

отметил министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев

В рамках мероприятия также состоялся обмен опытом и международной практикой по вопросу регулирования деятельности в области БАС в современных условиях.

По итогам мероприятия подготовлена Резолюция с выводами и рекомендациями по гармонизации нормативных актов по безопасности полетов, роли цифровых технологий, включая искусственный интеллект и др.

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