В ЕЭК обсудили перспективы беспилотных авиационных систем в гражданской авиации

В условиях глобальной цифровизации и спроса на эффективные логистические решения беспилотные технологии предлагают новые возможности для повышения безопасности, снижения затрат и расширения функциональности транспорта.
В рамках мероприятия также состоялся обмен опытом и международной практикой по вопросу регулирования деятельности в области БАС в современных условиях.
По итогам мероприятия подготовлена Резолюция с выводами и рекомендациями по гармонизации нормативных актов по безопасности полетов, роли цифровых технологий, включая искусственный интеллект и др.