Сербия и Беларусь подпишут межправсоглашение о трансплантации органов

По словам сербского министра, многие граждане его страны пока не знают об имеющемся в Беларуси Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии, который является одним из лучших в мире, однако некоторые уже смогли воспользоваться услугами этого учреждения..