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Сербия и Беларусь подпишут межправсоглашение о трансплантации органов

МИНСК, 11 июл — Sputnik. Сербия и Беларусь заняты подготовкой межправсоглашения о возможности трансплантации органов сербским гражданам. Об этом в пятницу заявил министр без портфеля в сербском правительстве Ненад Попович, отвечающий за международное экономическое сотрудничество, сообщает РИА Новости.

Источник: Sputnik.by

Отмечается, что сегодня в Белграде после шестилетнего перерыва прошло XII заседание межправительственного комитета Сербии и Беларуси по торгово-экономическому сотрудничеству с участием сопредседателей — министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Артура Карповича и Ненада Поповича.

Сербский министр рассказал, что на заседании был рассмотрен широкий спектр вопросов сотрудничества в разных сферах экономики — от сельского хозяйства до новых технологий.

Но также очень важно, что мы разговаривали о сотрудничестве в области здравоохранения.

подчеркнул Попович

При этом он отметил, что здесь «потенциал Беларуси исключителен».

По словам сербского министра, многие граждане его страны пока не знают об имеющемся в Беларуси Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии, который является одним из лучших в мире, однако некоторые уже смогли воспользоваться услугами этого учреждения..

В прошлом году граждане Сербии там прошли трансплантации — одну печени и 12 трансплантаций почек. Но это было в срочной фазе «ad hoc».

сказал он

Ненад Попович выразил надежду, что до конца года странам удастся подписать межправительственное соглашение, которое позволит большему числу сербов осуществлять трансплантацию жизненно важных органов в минском центре.