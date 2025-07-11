Сербия и Беларусь подпишут межправсоглашение о трансплантации органов

Отмечается, что сегодня в Белграде после шестилетнего перерыва прошло XII заседание межправительственного комитета Сербии и Беларуси по торгово-экономическому сотрудничеству с участием сопредседателей — министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Артура Карповича и Ненада Поповича.
Сербский министр рассказал, что на заседании был рассмотрен широкий спектр вопросов сотрудничества в разных сферах экономики — от сельского хозяйства до новых технологий.
Но также очень важно, что мы разговаривали о сотрудничестве в области здравоохранения.
При этом он отметил, что здесь «потенциал Беларуси исключителен».
По словам сербского министра, многие граждане его страны пока не знают об имеющемся в Беларуси Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии, который является одним из лучших в мире, однако некоторые уже смогли воспользоваться услугами этого учреждения..
В прошлом году граждане Сербии там прошли трансплантации — одну печени и 12 трансплантаций почек. Но это было в срочной фазе «ad hoc».
Ненад Попович выразил надежду, что до конца года странам удастся подписать межправительственное соглашение, которое позволит большему числу сербов осуществлять трансплантацию жизненно важных органов в минском центре.