WP: Лула да Силва станет для Трампа серьезным соперником

У Лулы теперь есть явный враг и мощная линия атаки против Болсонару или его потенциального выдвиженца на президентских выборах в следующем году, и он может обвинить их в связях с враждебной иностранной державой, полагает WP. «Они (США) превратили пошлины в политику, и мы собираемся играть в эту игру. Лула не будет угрожать или поддаваться на провокации, но его ответы будут твердыми и смелыми», — заявил один из помощников бразильского лидера.