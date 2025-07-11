WP: Лула да Силва станет для Трампа серьезным соперником

Согласно статье, с момента возвращения в Белый дом Трамп использовал торговлю как дубинку, чтобы добиться уступок от небольших стран. Но Бразилия — новая для него мишень — является гораздо более грозным противником и с меньшей вероятностью поддастся давлению со стороны Вашингтона, говорят аналитики.
Во-первых, крупнейшая страна Латинской Америки обладает относительно закрытой экономикой, которая в большей степени, чем у многих других стран, защищена от колебаний мировой торговли. Во-вторых, Китай, а не Соединенные Штаты, является ведущим торговым партнером Бразилии, что ограничивает экономические рычаги влияния Вашингтона, отмечает издание.
Пошлины Трампа могут немного замедлить наш экономический рост. Но с экономической точки зрения Бразилия не сильно зависит от США.
По данным Moody's, экспорт в США составляет всего 1,7% ВВП Бразилии. К тому же в последние годы она укрепила рыночные связи со странами БРИКС. Согласно телеканалу CNN Brasil, по состоянию на 2023 год объем торговли Бразилии с этим блоком был примерно на 50% больше, чем с США и Европой вместе взятыми.
В-третьих, в случае с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, который потерял палец, работая на фабрике, и добился известности, сражаясь с военной диктатурой в стране, Трамп затеял драку с лидером, который давно наслаждается политическими разборками, считает WP.
Угрозы президента США в социальных сетях безответственны. Мир изменился: мы суверенные государства, а не подданные императора. Если Трамп введет тарифы, то и другие могут это сделать.
Лула, согласно статье, мог бы извлечь политическую выгоду из борьбы с США. Хотя он традиционно является одной из самых популярных фигур Бразилии, его третий президентский срок ознаменовался растущим разочарованием в обществе. Несмотря на значительные усилия, Лула пока не смог переломить падение своих рейтингов, которые достигли исторического минимума.
У Лулы теперь есть явный враг и мощная линия атаки против Болсонару или его потенциального выдвиженца на президентских выборах в следующем году, и он может обвинить их в связях с враждебной иностранной державой, полагает WP. «Они (США) превратили пошлины в политику, и мы собираемся играть в эту игру. Лула не будет угрожать или поддаваться на провокации, но его ответы будут твердыми и смелыми», — заявил один из помощников бразильского лидера.