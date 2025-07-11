Минюст внес в список нежелательных организаций Йельский университет*

«Yale University (“Йельский Университет”)*, США… “Благодійний фонд “Армія SOS” (“Благотворительный фонд “Армия СОС”, Army SOS)*, Украина”, — значится в перечне.
Ранее Генеральная прокуратура признала деятельность американского Yale University* нежелательной в России.
По информации Генпрокуратуры, деятельность университета направлена на нарушение территориальной целостности России, международную блокаду государства и подрыв его экономических основ, а также дестабилизацию социально-экономической и политической обстановки в стране.
«На базе университета функционирует Школа международных отношений, в которой по стипендиальной программе осуществляется подготовка студентов к “глобальному лидерству”, а фактически — обучение оппозиционных лидеров иностранных государств», — говорится в релизе.
Отмечается, что среди российских выпускников программы руководители и активисты признанной в России экстремистской и ликвидированной организации «Фонд борьбы с коррупцией»**, которые для эскалации протестной активности в России использовали полученные в школе знания и технологии.
Кроме того, сообщает ведомство, в интернете распространяются призывы к ужесточению антироссийских санкций и введению новых более действенных мер, способных существенно ограничить экономический потенциал России. Университетом проводится работа по правовому обоснованию изъятия незаконно удерживаемых западными странами российских активов с целью последующего их использования для финансирования ВСУ.
* признан в России нежелательной организацией.
** Признан в РФ экстремистским и ликвидирован.