Мандат парламента Молдовы XI созыва истек, но его работа продолжится до 31 июля

Срок полномочий ткущего созыва парламента начался в день выборов — 11 июля 2021 года и заканчивается по истечении четырех лет. До первого заседания нового состава, законодательный орган сможет в полной мере осуществлять представительские, контрольные и внутриорганизационные функции. Законодательная функция будет ограничиваться принятием постановлений и резолюций.
По решению, принятому на последнем пленарном заседании парламента, весенне-летняя сессия завершится 31 июля 2025 года. В завершение сессии спикер парламента Игорь Гросу выступил с речью, в которой в качестве успехов законодательного собрания назвал достижение страной энергетической независимости, принятие мер по поддержке молодежи, фермеров, врачей, учителей, студентов, а также повышение заработных плат, пенсий и пособий.
Согласно регламенту парламента, осенняя сессия начнтся в сентябре. При этом проекты законодательных актов, включенные в повестку дня пленарных заседаний, но не рассмотренные или не принятые в первом чтении, включаются в повестку дня пленарных заседаний парламента следующего созыва.
Парламентские выборы в Молдове намечены 28 сентября 2025 года.