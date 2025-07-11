Мандат парламента Молдовы XI созыва истек, но его работа продолжится до 31 июля

По решению, принятому на последнем пленарном заседании парламента, весенне-летняя сессия завершится 31 июля 2025 года. В завершение сессии спикер парламента Игорь Гросу выступил с речью, в которой в качестве успехов законодательного собрания назвал достижение страной энергетической независимости, принятие мер по поддержке молодежи, фермеров, врачей, учителей, студентов, а также повышение заработных плат, пенсий и пособий.