Blackwater — одна из самых известных и влиятельных ЧВК в мире. Она была создана в 1997 году, предоставляла услуги по обеспечению безопасности правительству США и сотрудничала с ЦРУ. Основатель компании Эрик Принс часто выступает в СМИ как военный эксперт. После старта СВО он анализирует ситуацию на поле боя и дает прогнозы о развитии конфликта, пишет RTVI.
Признание успеха России
В интервью изданию Asia Times Эрик Принс отметил преимущество российской армии в противостоянии с Украиной. По его словам, войска РФ «не деградировали», а, напротив, нарастили потенциал. «Русские одержимы претензиями на Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье, являющиеся традиционными русскоязычными территориями, и, конечно же, у них уже есть Крым. Они не откажутся от этого», — приводит слова Эрика Принса RTVI.
Основатель Blackwater подчеркнул, что Россия существенно увеличила мощности своего военно-промышленного комплекса (ВПК). По сравнению с Киевом, у Москвы больше техники, боеприпасов и бойцов. Кроме того, выпуск вооружения обходится России дешевле, чем США и Европе. По мнению американца, оборонные заводы в Штатах производят существенно меньше продукции, а ее стоимость неоправданно высока.
Это должно стать серьезным тревожным сигналом для Америки, что наше оружие не так хорошо работает там [на Украине]. Оно не пользуется сверхвысоким спросом.
Эксперт считает, что в настоящее время российские подразделения РЭБ научились эффективно глушить американское оборудование. Отметил Принс и прогресс российской артиллерии. По словам бывшего морского «котика», в феврале 2022 года отвечать на удары в зоне СВО артиллерийские подразделения начинали спустя час-полтора. Сейчас срок ответа составляет «две-три минуты». По мнению эксперта, российские войска также существенно увеличили скорость обмена данными.
Перспективы конфликта России и НАТО
В ноябре 2024 года Эрик Принс обратился к тогдашнему американскому президенту Джо Байдену. Глава ЧВК призвал политика не провоцировать конфликт с Россией, так как США не владеет аналогом «Орешника», возможности которого россияне продемонстрировали, когда атаковали военный завод «Южмаш» в Днепропетровске.
По мнению Принса, запуск «Орешника» стал демонстрацией возможностей русских. ВС России «заявили», что могут атаковать ядерными боеголовками «когда угодно». «Это не та игра, в которую нужно продолжать играть», — предупредил создатель Blackwater.
Принс призывал Байдена:
- прекратить провокации в отношении России;
- отказаться от поставок Киеву дальнобойных ракет ATACMS;
- запретить Киеву бить ракетами по российским регионам.
«Байден, который сложит свои обязанности в январе, не имел морального права принимать столь важные решения», — заявил глава ЧВК Newsweek.
Выступая в эфире PBD Podcast в феврале 2024 года, Эрик Принс призвал как можно быстрее урегулировать украинский кризис и «оставить» Москве Крым, Донецк и Луганск. По мнению эксперта, для Украины противостояние с Россией будет иметь чудовищные последствия. Он говорил, что Киев «пережевывает» будущее поколение и шанс восполнить потери больше не представится.
Принс оценил при этом западные военные возможности как смешные и объяснил, что мир на любых условиях с Россией лучше, чем война с ней.
Оценка ситуации в Африке и деятельности ЧВК «Вагнер»
На площадке im1776.com Принс охарактеризовал положение США и Франции в Африке как провальное. Он обратил внимание на то, что в странах африканского континента постоянно вспыхивают перевороты, что приводит к выводу контингента Пентагона с территорий, в которые США ранее вложили миллиарды, построив военные гарнизоны.
«Сравните это с Россией. Используя возможности ЧВК, Россия в настоящее время успешно проводит в Африке борьбу с неэффективными дружественными Западу правительствами, демонстрируя более твердую руку в борьбе с джихадистами», — заявил Принс.
Он подчеркнул, что США будут оставаться в проигрыше, пока будут заниматься составлением PR-планов, вместо того чтобы, как россияне реализовывать военные проекты.
Основатель Blackwater констатирует, что ЧВК «Вагнер» умело воспользовалась ошибками США. В итоге в западной части Африки россияне стали «силой, стоящей за троном». Чтобы победить российскую военную компанию, американцам придется ее превзойти, что будет сложно.