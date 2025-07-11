«Тревожный сигнал для США»: глава ЧВК Blackwater восхитился армией России

Blackwater — одна из самых известных и влиятельных ЧВК в мире. Она была создана в 1997 году, предоставляла услуги по обеспечению безопасности правительству США и сотрудничала с ЦРУ. Основатель компании Эрик Принс часто выступает в СМИ как военный эксперт. После старта СВО он анализирует ситуацию на поле боя и дает прогнозы о развитии конфликта, пишет RTVI.