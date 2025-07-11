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Дания выделит восемь миллионов долларов на милитаризацию Молдавии

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Дания выделяет около 8 миллионов долларов на милитаризацию Молдавии в рамках нового оборонного соглашения между двумя странами, об этом сообщает в пятницу датское министерство обороны.

Источник: Sputnik

«Дания и Молдавия начинают сотрудничество в сфере обороны для усиления военных возможностей Молдавии, а также ее способности обороняться. В рамках соглашения министерство обороны вкладывает 50 миллионов крон (около 7,8 миллиона долларов — ред.) в… безопасность Молдавии на четырехлетний период», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Согласно публикации, Дания будет помогать с подготовкой молдавских вооруженных сил и предоставлять консультирование. Кроме того, Копенгаген отправит в Молдавию военного атташе.

По словам датского министра обороны Троельса Лунда Поульсена, поддержка Молдавии также означает укрепление внешних границ Европы, поскольку страна граничит с находящейся в состоянии конфликта Украиной и якобы подвержена российскому влиянию и угрозам.

Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулирования антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце 2024 года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока «Победа» бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.

Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Британии, Германии и Румынии.

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