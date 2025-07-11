Цырдя: евросаммит в Кишиневе — новая попытка властей обмануть людей

Саммит Молдова-ЕС будет использовано властями исключительно как инструмент политической манипуляции, это не событие международного уровня, а часть избирательной кампании PAS на парламентских выборах. Такое мнение высказал в беседе со Sputnik Молдова депутат парламента от Блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя.
Выпили, закусили, потусили, сделали селфи, пораздавали пафосные заявления — и уехали. Это очередная накачка рейтинга Майи Санду. Для нее и PAS это крайне важно — они демонстрируют своему электорату, что их якобы поддерживает Европа, а значит вы должны голосовать за них, если хотите туда.
Политик считает, что в данном случае речь идет о классическом политтехнологическом приеме: создать иллюзию внешней поддержки и успеха, не подкрепляя ее реальными результатами. Он также указал, что такие саммиты вредят другим проевропейским силам в Молдове, которые оказываются вытесненными с поля внимания.
Мероприятие даст электоральный эффект только PAS. А вот экономического, инвестиционного, технологического эффекта, к сожалению, не было и не будет.