Цырдя: евросаммит в Кишиневе — новая попытка властей обмануть людей

Выпили, закусили, потусили, сделали селфи, пораздавали пафосные заявления — и уехали. Это очередная накачка рейтинга Майи Санду. Для нее и PAS это крайне важно — они демонстрируют своему электорату, что их якобы поддерживает Европа, а значит вы должны голосовать за них, если хотите туда.