Путин утвердил основы языковой политики России

Несмотря на то что государственным языком России на всей ее территории является русский, официально в стране признаются более 270 языков и диалектов, которые используются различными народами. В число самых распространенных родных языков, помимо русского (его считают родным 111 млн человек), входят татарский, чеченский и башкирский — на каждом из них говорят больше миллиона человек.