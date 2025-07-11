«Раньше сырье давало 50%, теперь — 25%»: о чем Новак и Минниханов говорили в Альметьевске

Следом у Раиса Татарстана спросили, что бы он делал, если бы снова пошел в школу. Минниханов ответил, что больше внимания уделял бы химии и иностранным языкам, так как первая очень востребована в Татарстане, а владение языками позволяет проще общаться с людьми.