Россия по-прежнему готова к диалогу с Молдавией, заявил Патрушев

«Россия по-прежнему готова к диалогу и, в том числе в возобновлении работы по линии межправкомиссии», — сказал Патрушев на встрече с представителями «Партии социалистов Республики Молдова» (ПСРМ), партий «Сердце Молдовы» и «Будущее Молдовы».
Он напомнил, что последнее заседание межправкомиссии состоялось в 2020 году, а по инициативе Кишинева была заморожена подготовка очередного 17-го заседания.
«Мы делали все, чтобы оно состоялось, однако так и не получили позитивной обратной связи», — подчеркнул вице-премьер.
Патрушев добавил, что действующая власть в Кишиневе продолжает дистанцироваться от своей работы в рамках СНГ, игнорирует заседания ключевых органов Содружества, денонсирует заключенные в его рамках соглашения.
«О статусе наблюдателя в ЕАЭС, похоже, и вовсе позабыли. Одновременно руководство Молдавии активно присоединяется к антироссийским санкционным режимам западных стран. Все это сказывается на развитии двустороннего партнерства», — заключил он.
Российскую сторону помимо Патрушева представляют глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, замглавы МИД РФ Александр Панкин, замминистра сельского хозяйства Максим Маркович и замглавы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский.
Молдавскую — лидер «Партии социалистов Республики Молдова» (ПСРМ) Игорь Додон, глава партии «Сердце Молдовы» Ирина Влах и лидер партии «Будущее Молдовы» Василий Тарлев. −0-