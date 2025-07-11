Россия по-прежнему готова к диалогу с Молдавией, заявил Патрушев

«Россия по-прежнему готова к диалогу и, в том числе в возобновлении работы по линии межправкомиссии», — сказал Патрушев на встрече с представителями «Партии социалистов Республики Молдова» (ПСРМ), партий «Сердце Молдовы» и «Будущее Молдовы».