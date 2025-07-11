Трамп — о России и Украине: «кое-что будет происходить»

Этой ночью Трамп заявил, что выступит с заявлением по поводу России в понедельник, 14 июля. За несколько дней до этого, комментируя будущие действия в отношении России для урегулирования конфликта на Украине, Трамп сообщил о планах «устроить маленький сюрприз». Подробностей он не привел, но отметил, что «недоволен» действиями российского президента Владимира Путина.