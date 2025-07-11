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Агропромышленность Молдавии не выживет без России, заявил Додон

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Агропромышленный сектор Молдавии не выживет без России, заявил в пятницу лидер «Партии социалистов Республики Молдова» (ПСРМ), экс-президент республики Игорь Додон на встрече с вице-премьером РФ Дмитрием Патрушевым.

«Без российского рынка агропромышленный сектор республики Молдовы выжить не может», — сказал Додон.

Он добавил, что ситуация в этой сфере вызывает в республике тревогу. По данным политика, в 2024 году по сравнению с 2021 годом экспорт яблок в республике снизился на 63%, абрикосов на 52%, а винодельческой продукции на 84%.

«Заявления молдавских властей о том, что они идут на другие альтернативные рынки, показывают, что рынок Европейского союза не может ассимилировать объемы. Если мы поставляли 200−250 тысяч тонн яблок, из которых 95% (приходились — ред.) на Россию, то за этот период в Европу пошло всего лишь 24 тысячи», — подчеркнул Додон.

Он отметил, что цена на минеральные удобрения в республике выросла в 5−6 раз. «В этих условиях молдавский аграрий выжить не смог», — заключил политик.