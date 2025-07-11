Агропромышленность Молдавии не выживет без России, заявил Додон

«Заявления молдавских властей о том, что они идут на другие альтернативные рынки, показывают, что рынок Европейского союза не может ассимилировать объемы. Если мы поставляли 200−250 тысяч тонн яблок, из которых 95% (приходились — ред.) на Россию, то за этот период в Европу пошло всего лишь 24 тысячи», — подчеркнул Додон.