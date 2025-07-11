Последние зарубежные новости за 11 июля 2025 года: свежие события текущего дня

Le Monde: Европа не заменит помощь США Киеву в двух областях
NYT: ФБР стало чаще проверять сотрудников на полиграфе
IFQ: у Трампа есть лимиты на отправку Patriot Украине
Хотя Трамп и разблокировал часть помощи Киеву, речь идет всего лишь о 10 ракетах для Patriot, что равноценно капле в море. США исчерпали запасы ракет Patriot и новых хватит лишь для необходимых для военных планов Пентагона.
Politico рассказало об утрате DOGE позиций и роли после ухода Маска
Как минимум восемь руководителей DOGE покинули свои посты, среди них операционный директор и глава кадровой политики. После ухода Маска департамент сократил активность, еще несколько сотрудников готовятся к увольнению.
NZZ назвала два способа избежать поражения Украины
У Украины есть всего два основных варианта действий — сдерживание потерь или постепенный отход с линии фронта. ВСУ не хватает ресурсов для наступления и средств ПВО, активные бои продолжаются в Донбассе и под Харьковом.