Ричмонд
+29°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Последние зарубежные новости за 11 июля 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 11 июля 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Le Monde: Европа не заменит помощь США Киеву в двух областях

Источник: Reuters

Евросоюз усиливает поддержку Киева, но не сможет компенсировать уход США. Производственные мощности в Европе пока не готовы. Европейцы не могут заменить американские ракеты Patriot.

NYT: ФБР стало чаще проверять сотрудников на полиграфе

Источник: AP 2024

ФБР усилило проверки на лояльность после смены руководства. Сотрудников все чаще тестируют на полиграфе, интересуясь их отношением к новому директору Кэшу Пателю. По данным NYT, критика главы может привести к увольнению.

IFQ: у Трампа есть лимиты на отправку Patriot Украине

Источник: Reuters

Хотя Трамп и разблокировал часть помощи Киеву, речь идет всего лишь о 10 ракетах для Patriot, что равноценно капле в море. США исчерпали запасы ракет Patriot и новых хватит лишь для необходимых для военных планов Пентагона.

Politico рассказало об утрате DOGE позиций и роли после ухода Маска

Источник: Reuters

Как минимум восемь руководителей DOGE покинули свои посты, среди них операционный директор и глава кадровой политики. После ухода Маска департамент сократил активность, еще несколько сотрудников готовятся к увольнению.

NZZ назвала два способа избежать поражения Украины

Источник: Reuters

У Украины есть всего два основных варианта действий — сдерживание потерь или постепенный отход с линии фронта. ВСУ не хватает ресурсов для наступления и средств ПВО, активные бои продолжаются в Донбассе и под Харьковом.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше