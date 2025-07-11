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Лукашенко заслушал телефонные доклады главы МЧС и управделами Президента

«Вадим Синявский подробно и долго докладывал об устранении последствий стихии по стране. Управляющий делами Юрий Назаров — о ходе работ на объектах в Шкловском районе: агросервис, молокозавод, комбикормовый завод», — раскрыл некоторые детали Telegram-канал «Пул Первого».

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко 11 июля заслушал телефонные доклады министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского и управляющего делами Президента Беларуси Юрия Назарова, сообщает БЕЛТА.

«Вадим Синявский подробно и долго докладывал об устранении последствий стихии по стране. Управляющий делами Юрий Назаров — о ходе работ на объектах в Шкловском районе: агросервис, молокозавод, комбикормовый завод», — раскрыл некоторые детали Telegram-канал «Пул Первого».

В апреле при посещении площадки агросервиса в Шклове Александр Лукашенко заявил, что реконструируемый объект станет образцом для модернизации и восстановления подобных организаций по всей стране.

Лукашенко об агросервисе в Шклове: вся страна будет копировать этот опыт.

«Сегодня Первый пролетел и посмотрел все сверху. После — послушал доклад», — отметили авторы медиаресурса. -0-

Во время посещения Президентом площадки агросервиса в Шклове, апрель 2025 года.

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