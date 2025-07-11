Лукашенко заслушал телефонные доклады главы МЧС и управделами Президента

«Вадим Синявский подробно и долго докладывал об устранении последствий стихии по стране. Управляющий делами Юрий Назаров — о ходе работ на объектах в Шкловском районе: агросервис, молокозавод, комбикормовый завод», — раскрыл некоторые детали Telegram-канал «Пул Первого».

