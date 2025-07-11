Жертвы и разрушения: что известно о последствиях непогоды в Беларуси

Всего было зафиксировано 318 случаев падения деревьев. Шесть деревьев упали в Витебской области, 16 — в Гомельской, 233 — в Минской, 52 — в Могилевской и 11 в столице Беларуси. Из-за падения деревьев повреждены 13 автомобилей. В Минске из-за сильного дождя были подтоплены 15 участков дорог, подвалы одного частного и одного многоквартирного жилых домов, были зафиксированы остановки движения транспорта. В Минской области 11 июля специалисты восстановили электроснабжение, которое было нарушено непогодой, рассказали в РУП «Минскэнерго».