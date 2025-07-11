Жертвы и разрушения: что известно о последствиях непогоды в Беларуси

Рассказываем подробности о последствиях непогоды 9−10 июля в Беларуси.
Свыше 310 жилых домов повреждены в Витебской и Могилевской областях из-за прохождения грозового фронта 9 и 10 июля, сообщили в МЧС. В Могилеве из-за падения деревьев погибла женщина 1992 года рождения. Помимо этого, пострадали четыре человека, в том числе ребенок 2010 года рождения.
Всего было зафиксировано 318 случаев падения деревьев. Шесть деревьев упали в Витебской области, 16 — в Гомельской, 233 — в Минской, 52 — в Могилевской и 11 в столице Беларуси. Из-за падения деревьев повреждены 13 автомобилей. В Минске из-за сильного дождя были подтоплены 15 участков дорог, подвалы одного частного и одного многоквартирного жилых домов, были зафиксированы остановки движения транспорта. В Минской области 11 июля специалисты восстановили электроснабжение, которое было нарушено непогодой, рассказали в РУП «Минскэнерго».
Из-за грозовых фронтов на территории Витебской и Могилевской областей пострадали 25 населенных пунктов. Как сообщил начальник Могилевского городского отдела по чрезвычайным ситуациям Вячеслав Башаримов, в результате стихии повреждено 238 кровель, из которых 109 — частные дома, 80 — многоэтажные здания, еще 38 — учреждения образования. На горячую линию 101 поступило более 4,1 тыс. обращений от граждан.
Проблемы с электроснабжением на фоне непогоды были зафиксированы в 50 населенных пунктах Беларуси.