Путин поручил провести в Крыму съезд русистов

«Обеспечить проведение в 2026 году на территории Республики Крым съезда (конференции) русистов из Республики Крым, Севастополя, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей», — говорится в документе.
Поручение адресовано правительству РФ, администрации президента и Совету министров Крыма.
Доклады о подготовке съезда должны быть представлены до 1 октября 2025 года и до 1 октября 2026 года.
Ответственные за исполнение поручения — вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, советник главы государства Елена Ямпольская и глава Республики Крым Сергей Аксенов.