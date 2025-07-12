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Путин поручил провести в Крыму съезд русистов

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил провести в Крыму в 2026 году конференцию русистов из РК, Севастополя и исторических регионов страны. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

Источник: РИА "Новости"

«Обеспечить проведение в 2026 году на территории Республики Крым съезда (конференции) русистов из Республики Крым, Севастополя, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей», — говорится в документе.

Поручение адресовано правительству РФ, администрации президента и Совету министров Крыма.

Доклады о подготовке съезда должны быть представлены до 1 октября 2025 года и до 1 октября 2026 года.

Ответственные за исполнение поручения — вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, советник главы государства Елена Ямпольская и глава Республики Крым Сергей Аксенов.

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