Путин поручил провести в Крыму съезд русистов

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил провести в Крыму в 2026 году конференцию русистов из РК, Севастополя и исторических регионов страны. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.