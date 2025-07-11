Трамп сообщил, что сделает важное заявление о России 14 июля

Родионов заметил, что Трамп с первых дней пребывания в Белом доме занимается пиар-кампанией и пытается строить из себя миротворца. Кроме того, американский президент до сих пор не определился в своей позиции по украинскому конфликту, его «постоянно заносит то в одну сторону, то в другую», продолжил он.