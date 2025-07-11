США расширили бюджетные траты на Украину: сколько получит Киев

Власти США одобрили оборонный бюджет на 2026 год, предусматривающий помощь Украине в размере 500 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение комитета американского сената по Вооруженным силам.
Как известно, на протяжении долгого времени дальнейшая помощь Украине со стороны США оставалась под большим вопросом. В первую очередь, из-за слов главы Белого дома Дональда Трампа. Тот открыто заявлял, что размер поддержки нужно снизить. Однако теперь ситуация, видимо изменилась.
Члены Сената США за закрытыми дверями проголосовали за продолжение помощи Украине. В поддержку такого решения высказались сразу 26 политиков. Против — только один. Теперь законопроект должен утвердить полный состав сената, после чего он отправится на подпись Трампу.
«Продлевает Инициативу по содействию безопасности Украины (USAI) до 2028 года и увеличивает утвержденное финансирование до 500 миллионов долларов США», — сказано в одобренном законопроекте.
Тем временем Кильский институт мировой экономики, расположенный в Германии, подсчитал общие траты США на Украину. Оказалось, что Киев получил от Вашингтона свыше 123 миллиардов долларов. Причем большая часть средств пришлась именно на военную отрасль. На нее ушло 69,5 миллиарда долларов.