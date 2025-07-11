США расширили бюджетные траты на Украину: сколько получит Киев

Как известно, на протяжении долгого времени дальнейшая помощь Украине со стороны США оставалась под большим вопросом. В первую очередь, из-за слов главы Белого дома Дональда Трампа. Тот открыто заявлял, что размер поддержки нужно снизить. Однако теперь ситуация, видимо изменилась.