Сторонники Трампа оказались недовольны его решением отправить оружие Украине

Британская газета Times сообщает о недовольстве среди сторонников президента США Дональда Трампа его решением отправить Украине дополнительное вооружение.
По данным издания, многие избиратели выражают сожаление и говорят, что голосовали не за такую политику.
Издание Politico ранее сообщало о приостановке поставок оружия из США Украине из-за истощения американских запасов. Однако 7 июля Трамп объявил о намерении увеличить военную помощь, подчеркнув, что речь идет об оборонительных средствах.
СМИ ранее писали, что Трамп может ввести 500-процентные пошлины в отношении российской нефти и урана.
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