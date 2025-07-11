Путин утвердил изменения в ношении военной формы

Указ об изменении ношения военной формы подписал президент России Владимир Путин. Документ 11 июля появился на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, нововведения затронут костюмов с короткими и длинным рукавами. Так, для высших офицеров Вооруженных сил РФ и Росгвардии для этого вида формы предусмотрены брюки с кантами и лампасами установленных цветов.
В комплект полевого обмундирования для российских военных добавлена боевая рубашка камуфлированной расцветки.
Также документом вводится дополнительная парадно-выходная тужурка черного цвета с шитьем пятипроцентного золочения на воротнике и погонах для высших офицеров Военно-морского флота и береговых войск.
Напомним, в апреле текущего года глава государства утвердил масштабные изменения в правилах ношения военной формы, действовавших с 2010 года.
Тогда изменения затронули не только всех категорий военнослужащих — от курсантов до прапорщиков и офицеров — но и Федеральную службу охраны, Службу внешней разведки и Росгвардию.