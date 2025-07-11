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Путин утвердил изменения в ношении военной формы

Указ об изменении ношения военной формы подписал президент России Владимир Путин.

Указ об изменении ношения военной формы подписал президент России Владимир Путин. Документ 11 июля появился на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, нововведения затронут костюмов с короткими и длинным рукавами. Так, для высших офицеров Вооруженных сил РФ и Росгвардии для этого вида формы предусмотрены брюки с кантами и лампасами установленных цветов.

В комплект полевого обмундирования для российских военных добавлена боевая рубашка камуфлированной расцветки.

Также документом вводится дополнительная парадно-выходная тужурка черного цвета с шитьем пятипроцентного золочения на воротнике и погонах для высших офицеров Военно-морского флота и береговых войск.

Напомним, в апреле текущего года глава государства утвердил масштабные изменения в правилах ношения военной формы, действовавших с 2010 года.

Тогда изменения затронули не только всех категорий военнослужащих — от курсантов до прапорщиков и офицеров — но и Федеральную службу охраны, Службу внешней разведки и Росгвардию.