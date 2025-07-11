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Профильный комитет Сената США утвердил военную помощь Киеву на $500 млн по 2028 год

Как говорится в справочных документах, обнародованных комитетом, принятые им решения «продлевают срок действия Инициативы по оказанию содействия Украине в сфере безопасности (USAI) по 2028 год включительно и расширяют финансирование (этой программы. — Прим. БЕЛТА) до уровня $500 млн».

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет по делам вооруженных сил (ВС) Сената Конгресса США утвердил ассигнования в размере $500 млн на оказание военной помощи Украине по 2028 год. Пункт соответствующего содержания внесен в одобренный этим комитетом проект американского оборонного бюджета на 2026 финансовый год. Об этом сообщает ТАСС.

Как говорится в справочных документах, обнародованных комитетом, принятые им решения «продлевают срок действия Инициативы по оказанию содействия Украине в сфере безопасности (USAI) по 2028 год включительно и расширяют финансирование (этой программы. — Прим. БЕЛТА) до уровня $500 млн».

Предлагаемый комитетом военный бюджет провозглашает в качестве «политики Соединенных Штатов оказание помощи Украине в обеспечении вызывающего доверие потенциала обороны и сдерживания, а также укрепление сотрудничества с Украиной в сфере обороны и безопасности в целях строительства Вооруженных сил Украины, способных защищать Украину и сдерживать агрессию в будущем».

Кроме того, одобренный комитетом законопроект о военном бюджете США на 2026 год требует от шефа Пентагона Пита Хегсета «продолжать предоставлять правительству Украины разведывательную поддержку, в том числе информацию, разведывательную информацию и спутниковые снимки».

Нет твердых гарантий того, что в процессе дальнейшего рассмотрения законопроекта на Капитолийском холме (сенатом полного состава, а также в Палате представителей Конгресса), все эти положения будут сохранены. Тем не менее даже после доработки в согласительной комиссии и после прохождения через Конгресс законопроект должен еще будет подписать президент США Дональд Трамп.

В целом комитет по делам ВС верхней палаты утвердил выделение на военные нужды США в будущем году $924,7 млрд. -0-

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