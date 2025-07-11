Профильный комитет Сената США утвердил военную помощь Киеву на $500 млн по 2028 год

Нет твердых гарантий того, что в процессе дальнейшего рассмотрения законопроекта на Капитолийском холме (сенатом полного состава, а также в Палате представителей Конгресса), все эти положения будут сохранены. Тем не менее даже после доработки в согласительной комиссии и после прохождения через Конгресс законопроект должен еще будет подписать президент США Дональд Трамп.