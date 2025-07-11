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«Сигнал самого высокого уровня»: Зеленский объявил о возобновлении поставок оружия

Владимир Зеленский в ходе вечернего обращения заявил, что получил доклады о возобновлении поставок оружия, в том числе от США.

Владимир Зеленский в ходе вечернего обращения заявил, что получил доклады о возобновлении поставок оружия, в том числе от США.

«Мы работаем сейчас с партнерами по новой поставке», — отметил Зеленский, добавив, что также ведется работа над большим обеспечением украинской армии и над большим производством оружия в самой Украине.

По его словам, уже есть хорошие договоренности и ожидаются новые договоренности. «Есть политические сигналы самого высокого уровня», — подчеркнул Зеленский, добавив, что это хорошие сигналы, в том числе от США и от Европы.

«По всем докладам поставки возобновлены. Продолжим работать на следующей неделе с американской стороной на военном уровне», — сказал Зеленский.

Он напомнил, что в понедельник в Киев прилетает спецпосланник президента США Кит Келлог и анонсировал его встречу с украинскими военными.

Кроме этого Зеленский отметил, что ожидает уже в ближайшее время «сильных шагов» против России, а именно — новых санкций.

При этом Зеленский пригрозил чиновникам и команде своего офиса «кадровыми выводами», если не будет результатов по какой-либо договоренности с западными партнерами.

Читайте материал: «Трамп в понедельник может озвучить ультиматум России».

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