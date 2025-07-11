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В МИД РФ прокомментировали высказывания Зеленского о Волынской резне

Владимир Зеленский либо бестолочь, либо соврал Дуде о Волынской резне, отметили в российском дипведомстве.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский или лжет о незнании истории Волынской резни, или является обыкновенной «бестолочью». Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте дипведомства.

Напомним, глава Польши Анджей Дуда заявил, что Зеленский якобы не знал о Волынской резне, которую совершили украинские националисты в отношении поляков и других национальностей. По его словам, глава киевского режима заявил, что в школе его не учили этой теме.

«Хотя Дуда поверил, или сделал вид, что поверил Зеленскому, очевидно, что киевский главарь настолько привык врать, что… соврал в лицо польскому лидеру в ходе переговоров», — отметили в МИД РФ.

Ранее Анджей Дуда подписал закон о национальном Дне памяти о жертвах Волынской резни.