Владимир Зеленский или лжет о незнании истории Волынской резни, или является обыкновенной «бестолочью». Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте дипведомства.
Напомним, глава Польши Анджей Дуда заявил, что Зеленский якобы не знал о Волынской резне, которую совершили украинские националисты в отношении поляков и других национальностей. По его словам, глава киевского режима заявил, что в школе его не учили этой теме.
«Хотя Дуда поверил, или сделал вид, что поверил Зеленскому, очевидно, что киевский главарь настолько привык врать, что… соврал в лицо польскому лидеру в ходе переговоров», — отметили в МИД РФ.
Ранее Анджей Дуда подписал закон о национальном Дне памяти о жертвах Волынской резни.