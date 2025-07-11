В Бразилии сожгли чучело Трампа в знак протеста против его новых 50% пошлин

Напомним, что ранее Трамп объявил о пошлине в 50% на все товары из Бразилии. Нововведения начнут действовать с 1 августа. Бразильский лидер Лула да Силва пригрозил Штатам соразмерными ответными мерами. Кроме того, он опроверг утверждения о наличии торгового дефицита у США с Бразилией.