В Петербурге прошли обсуждения проектов российско-африканского сотрудничества

Павел Яковлев, председатель российской части Делового совета Россия-ЮАР и генеральный директор АО «АЗ» «Урал», представил обзор деятельности совета по развитию российско-южноафриканского бизнес-сотрудничества. Он отметил, что совет успешно провёл более 20 деловых мероприятий, включая бизнес-миссии в ЮАР и Мозамбик, организовал участие российского квартета Игоря Бутмана в международном джазовом фестивале в Кейптауне, а также оказал содействие южноафриканской компании в закупках российской алкогольной продукции, в том числе водки. Помимо этого, Яковлев рассказал о планах завода «Урал» по открытию сборочного производства грузовиков в ЮАР и о текущих переговорах с южноафриканскими партнёрами.