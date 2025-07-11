Назвавшая жену Макрона мужчиной журналистка рассказала о победе в суде

«Трое судей постановили, что клеветы не было и я действовала добросовестно. Это означает, что я предоставила очень веские и убедительные доказательства и аргументы. Я никогда не оскорбляла Брижит. Правосудие доказывает мою правоту», — цитирует Рей NEWS.ru.