Художница Лисич не ожидала, что ее картину на осколке подарят Путину

Художница Анастасия Лисич, нарисовавшая картину на осколке снаряда системы ПВО С-400, не ожидала, что ее работа будет подарена президенту РФ Владимиру Путину. Об этом она рассказала ТАСС.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе встречи в Кремле с главой государства подарил ему картину на осколке крышки снаряда С-400. На ней изображена девушка с собакой у разрушенного дома с надписью «Белгород не сдается».
Художница отметила, что была взволнована, увидев свою работу в руках президента.
«Конечно, это немножко заставило мое сердечко биться чаще, и ручки немножко тряслись», — рассказала Лисич.
Идея создания таких картин возникла у нее после массового обстрела Белгорода 30 декабря 2023 года. Позднее она сделала серию открыток для белгородцев, чтобы люди чувствовали единение, поддержку друзей и соседей.
Ранее Вячеслав Гладков поблагодарил Владимира Путина за помощь в эвакуации более 70 тыс. детей летом и осенью 2024 года из Белгородской области.