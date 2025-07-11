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Художница Лисич не ожидала, что ее картину на осколке подарят Путину

Работа девушки выполнена на осколке снаряда системы ПВО С-400.

Источник: Аргументы и факты

Художница Анастасия Лисич, нарисовавшая картину на осколке снаряда системы ПВО С-400, не ожидала, что ее работа будет подарена президенту РФ Владимиру Путину. Об этом она рассказала ТАСС.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе встречи в Кремле с главой государства подарил ему картину на осколке крышки снаряда С-400. На ней изображена девушка с собакой у разрушенного дома с надписью «Белгород не сдается».

Художница отметила, что была взволнована, увидев свою работу в руках президента.

«Конечно, это немножко заставило мое сердечко биться чаще, и ручки немножко тряслись», — рассказала Лисич.

Идея создания таких картин возникла у нее после массового обстрела Белгорода 30 декабря 2023 года. Позднее она сделала серию открыток для белгородцев, чтобы люди чувствовали единение, поддержку друзей и соседей.

Ранее Вячеслав Гладков поблагодарил Владимира Путина за помощь в эвакуации более 70 тыс. детей летом и осенью 2024 года из Белгородской области.