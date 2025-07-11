Учителям русского языка в Абхазии будут доплачивать 5 тысяч рублей в месяц

Россия выделила 54 млн рублей на год на доплаты учителям русского языка в Абхазии, они будут получать 5 тысяч рублей каждый месяц. Об этом заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, видеозапись с его комментарием опубликована в Telegram-канале Sputnik Абхазия.
Он отметил, что средства на доплаты были выделены главой РФ Владимиром Путиным.
«Принято решение, президент России выделил деньги, это 54 миллиона на год», — сказал Кириенко.
По его словам, президент Абхазии Бадра Гунба принял аналогичное решение о доплатах в 5 тысяч рублей учителям абхазского языка.
Москва также выделит средства на «советников по воспитанию» для абхазских школ. Каждый такой советник будет получать 40 тысяч рублей в месяц из российского бюджета.
Ранее Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики.