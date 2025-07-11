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Взрывы прогремели в Киеве

Взрывы вечером в пятницу прогремели в Киеве, пишут украинские СМИ.

Взрывы вечером в пятницу прогремели в Киеве, пишут украинские СМИ.

Подробности пока не приводятся. В 20:09 в Киеве была объявлена воздушная тревога, сообщалось об угрозе атаки БПЛА.

На момент публикации сигнал о тревоге в украинской столице еще действует. Сирены также звучат в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской и ряде других областей.

Политолог Евгений Михайлов ранее прогнозировал, что Россия будет наращивать интенсивность атак по Украине.

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