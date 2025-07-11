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Захарова: поставщики оружия Киеву спонсируют «террористическое отребье»

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Поставщики оружия киевскому режиму становятся соучастниками убийства мирных граждан, поскольку, зная факты, продолжают спонсировать «террористическое отребье» на Банковой. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате которой был поврежден пятиэтажный дом в Алешках Херсонской области.

Источник: Владимир Сальдо

«Те, кто поставляет киевскому режиму оружие, становятся соучастниками убийства мирных граждан, уничтожения гражданской инфраструктуры, потому что знают факты и продолжают спонсировать террористическое отребье на Банковой», — отметила Захарова.

Ранее губернатор региона Владимир Сальдо сообщил ТАСС, что пятиэтажный дом обрушился в Алешках в результате авиаудара ВСУ, под завалами остаются люди. Как уточнил пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко, Вооруженные силы Украины используют дроны, чтобы не пустить оперативные службы на место обрушения здания.

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