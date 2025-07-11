Захарова: поставщики оружия Киеву спонсируют «террористическое отребье»

«Те, кто поставляет киевскому режиму оружие, становятся соучастниками убийства мирных граждан, уничтожения гражданской инфраструктуры, потому что знают факты и продолжают спонсировать террористическое отребье на Банковой», — отметила Захарова.
Ранее губернатор региона Владимир Сальдо сообщил ТАСС, что пятиэтажный дом обрушился в Алешках в результате авиаудара ВСУ, под завалами остаются люди. Как уточнил пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко, Вооруженные силы Украины используют дроны, чтобы не пустить оперативные службы на место обрушения здания.