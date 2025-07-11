Лаврова заметили на роскошном курорте в КНДР. Фото

Встреча пройдет на территории курорта Вонсан.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 11 июля прибыл на курорт Вонсан в КНДР, чтобы возглавить российскую делегацию для участия во втором раунде стратегического диалога на уровне министров иностранных дел государств. Соответствующими кадрами в своем telegram-канале поделилась официальный представитель ведомства Мария Захарова.
«Впервые визит проходит в городе Вонсан — курорте, который располагается на полуострове и с двух сторон омывается морскими водами. Делюсь с вами ночными видами с воздуха», — написала Захарова.
Первый раунд стратегического диалога между Россией и КНДР на уровне министров иностранных дел прошел в Москве в январе 2024 года. В прошлом году также состоялась встреча лидеров двух стран — Владимира Путина и Ким Чен Ына, по итогам которой был подписан договор о стратегическом партнерстве.
Курорт расположен на берегу Японского моряФото: Марии Захаровой, t.me/MariaVladimirovnaZakharova/11007