Лаврова заметили на роскошном курорте в КНДР. Фото

Первый раунд стратегического диалога между Россией и КНДР на уровне министров иностранных дел прошел в Москве в январе 2024 года. В прошлом году также состоялась встреча лидеров двух стран — Владимира Путина и Ким Чен Ына, по итогам которой был подписан договор о стратегическом партнерстве.