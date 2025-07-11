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Захарова показала ночные кадры нового северокорейского курорта

Речь идет о городе Вонсан, куда прибыла делегация МИД РФ во главе с Сергеем Лавровым.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале поделилась кадрами нового северокорейского курорта, куда прибыла делегация МИД РФ во главе с Сергеем Лавровым.

На кадрах, которые опубликовала дипломат, можно увидеть ночные панорамы города Вонсан.

«Впервые визит проходит в городе Вонсан — курорте, расположенном на полуострове, который с двух сторон омывается морскими водами», — подписала снимки дипломат.

Ранее Мария Захарова опубликовала фото Сергея Лаврова и Ван И с хэштегом «ВанЛав». Отмечалось, что в комментарии дипломата прослеживается игра слов. Из имен министров Лаврова и Ван И складывается фраза, символизирующая взаимное уважение и единство.

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