Страны, поставляющие оружие киевскому режиму, сами становятся соучастниками убийств мирных граждан. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Ее слова передает ТАСС.
Тему поставок киевскому режиму дипломат затронула в пятницу, 11 июля. Тогда она прокомментировала удар ВСУ по жилой пятиэтажке в Алешках. Как известно, из-за атаки со стороны украинских боевиков здание буквально сложилось, а под завалами оказались десятки людей.
Как отметила Захарова, все поставляющие Киеву оружие страны становятся соучастниками данного и других преступлений. Поскольку спонсируют «террористическое отребье на Банковой».
Тем временем ВСУ даже не думают останавливаться. Теперь они с помощью дронов пытаются помешать спасателям вытащить людей из-под завалов.