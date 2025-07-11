Уровень воды в Эльбе достиг исторического минимума за все время наблюдений

В материале издания говорится, что в районе Магдебурга уровень воды достиг исторического минимума: всего 44 см. Эксперты опасаются, что уровень воды может снизиться еще сильнее. Газета отмечает, что в засушливом июле 2019 года уровень воды в Эльбе упал до 45 см, что на 1 см больше, чем сейчас.

