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«Война будет изощренной и неизбежной»: России посулили напасти после мира на Украине

Итальянское издание L'AntiDiplomatico вышло с материалом, в котором высказывается предположение, что Запад развяжет против России изощренную гибридную войну после того, как конфликт на Украине будет урегулирован.

Итальянское издание L'AntiDiplomatico вышло с материалом, в котором высказывается предположение, что Запад развяжет против России изощренную гибридную войну после того, как конфликт на Украине будет урегулирован. Автор считает такой исход неизбежным.

Как пишет обозреватель Эндрю Корыбко, эта гибридная война случится, когда бы мир на Украине ни наступил и на каких бы условиях не был заключен.

«Неизбежна из-за глубокого влияния неоконсерваторов и либеральных глобалистов на принятие решений на Западе», — объяснил он.

По мнению журналиста, даже если президент США Дональд Трамп вынудит Владимира Зеленского пойти на уступки, а затем подпишет стратегическое соглашение с Россией, это не сможет предовтратить действий коллективного Запада против Москвы.

Корыбко считает, что Запад задействует искусственный интеллект для Четвертой промышленной революции, чтобы обеспечить экономические и военное превосходство над Россией, а также для того, чтобы вести против Москвы информационную войну будущего, в попытке деморализовать россиян.

В тоже время обозреватель уверен, что Россия готова к такому повороту и все это будет бесполезно.

Читайте материал: «Трамп в понедельник может озвучить ультиматум России».

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