Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в КНДР с рабочим визитом

В Северной Корее Лавров пробудет до 13 июля. После этого он отправится в Китай. Там у него, как известно запланирована встреча глав МИД государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Заседание состоится уже 14−15 июля в Тяньцзине. Планируется обсуждать, в том числе, дальнейшее развитие объединения.