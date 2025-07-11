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Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в КНДР с рабочим визитом

Самолет Сергея Лаврова приземлился в аэропорту Вонсана в КНДР.

Источник: Комсомольская правда

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в КНДР с рабочим визитом. Его самолет приземлился в аэропорту Вонсана.

Как известно, в Вонсане у Лаврова запланировано сразу несколько мероприятий. В первую очередь, он проведет переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи. Беседа будет происходить в рамках второго раунда стратегического диалога на уровне глав МИД России и КНДР.

В Северной Корее Лавров пробудет до 13 июля. После этого он отправится в Китай. Там у него, как известно запланирована встреча глав МИД государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Заседание состоится уже 14−15 июля в Тяньцзине. Планируется обсуждать, в том числе, дальнейшее развитие объединения.

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